Durch "Jerusalema Challenge" abkassieren

Mit der "Jerusalema Challenge" sollte eigentlich eine positive Botschaft um die Welt geschickt werden. Nun schaltet sich jedoch Warner Music ein und somit wird es auch für einige Vorarlberger teuer.

Egal ob zu Hause, in Büro oder auf dem Helikopterlandeplatz: Auch bei uns in Vorarlberg haben während der Corona-Krise zahlreiche Personen, die systemrelevante Berufe ausüben, zum Song "Jerusalema" von Master AG getanzt und das Video auf Youtube online gestellt.

Auch Vorarlberger Unternehmen müssen zahlen

Nach Sponsorensuche Video wieder online

Unter anderem wurde das LKH Feldkirch beziehungsweise dessen Mitarbeiter mit dieser Tatsache konfrontiert. Auch sie haben einen Gebürenbrief erhalten. Sie haben sich daraufhin auf Sponsorensuche begeben und die geforderte Summe an die Plattenfirma überwiesen. So konnte das Video noch rund zwei Wochen wieder online gestellt werden.

"Wichtig, dass Künstler für ihre Musik bezahlt werden"

Auch in Deutschland gab es ähnliche Fälle. Ein Warner-Sprecher wird in einem deutschen Nachrichtenportal wie folgt zitiert: "Wir lieben die Tatsache, dass die Fans hinter 'Jerusalema' stehen. Aber wenn Organisationen den Song nutzen, um sich selbst zu promoten, sollten sie sich unserer Meinung nach eine Synchronisationslizenz sichern." In diesen "schwierigen Zeiten" sei es "wichtiger denn je, dass Künstler für ihre Musik bezahlt werden, wenn sie von Dritten genutzt wird, um ihre Reputation zu steigern."