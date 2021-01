Vorarlberg tanzt zur "Jerusalema Dance Challenge"

An dem Internet-Phänomen "Jerusalema Dance Challenge" kommt derzeit niemand vorbei. Auch Vorarlberger Betriebe, Vereine, Schulen und Privatpersonen machen mit und begeistern das Netz!

Der südafrikanische Pop-Song "Jerusalema" bringt seit Monaten Menschen zum Tanzen. Die Videos davon werden als Ermunterung während der Pandemie in den Sozialen Netzwerken geteilt. Die Austrian Airlines haben es in Österreich vorgemacht: Jeder kann zu diesem Song tanzen!

Die ganze Welt tanzt. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis auch in Vorarlberg die ersten das Tanzbein geschwungen haben. So auch im Landeskrankenhaus Bregenz.