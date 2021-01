Musik-Mittelschule tanzt zu „Jerusalema“

Auch die Schüler und Lehrer der Mittelschule Bergmannstraße stellten sich der weltweiten Tanz-Challenge.

Dornbirn. An dem Internet-Phänomen “Jerusalema Dance Challenge” kommt derzeit niemand vorbei und so ist auch an der Musik-Mittelschule Dornbirn Bergmannstraße ein Videoprojekt zu dem Ohrwurm entstanden.

Mit Abstand und doch gemeinsam

Ob im Werkraum oder in der Küche der Schule, auf dem Dornbirner Marktplatz oder dem Platz beim Kulturhaus – aufgeteilt in mehreren Gruppen bewegten sich die rund 330 Schüler an verschiedenen Orten in ganz Dornbirn zu den Rhythmen des Welthits aus Südafrika. Und auch die Lehrer und der Direktor stellen sich der Herausforderung. Getanzt wurde dabei unter Einhaltung aller Sicherheitsmaßnahmen – mit Mundschutzmasken und Abstand und doch gemeinsam. „Dies und die Tatsache, dass immer wieder Lockdown war und keine Schüler in der Schule sein durften, hat das Projekt zwar sehr erschwert, am Ende freuen wir uns aber doch über ein sehr gutes Ergebnis und einen sehr gut gelungenen Film“, so Direktor Axel Girardelli.

Wir sind sehr stolz