Dummheit, Kulturpolitik und ein Jahr "Vorarlberg LIVE"

Gerichts-Psychiaterin und Autorin Dr. Adelheid Kastner und Walter Fink, pensionierter Kulturchef des ORF Vorarlberg heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Mit ihrem neuesten Buch "Dummheit" entfachte Dr. Adelheid Kastner schon so manche Diskussion. Es geht um Faktenverweigerer, Denkfaule, Gefühlsdumme und noch mehr. Gerade zu Pandemiezeiten, in denen es wirkt als gäbe es nur zwei Sorten Mensch: Geimpfte und Ungeimpfte, scheint das Thema Dummheit allgegenwärtig. Wer laut Dr. Adelheid Kastner als dumm gilt und wer wiederrum als schlau, darüber redet sie heute mit Gerold Riedmann in "Vorarlberg LIVE".