Ein Jahr "Vorarlberg LIVE"

249 Sendungen, 637 Gäste, 11 Millionen Aufrufe – seit genau einem Jahr geht "Vorarlberg LIVE immer von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, auf VN.AT, VOL.AT und Ländle TV auf Sendung.

Hohes Publikumsinteresse

Lokal, national, global

637 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und Wissenschaft besuchten in diesem Jahr das TV-Studio im Medienhaus in Schwarzach, sei es persönlich oder virtuell. Auch Schaltungen rund um den Globus waren möglich. Julian Assanges Vater schaltete sich aus Australien ins Studio. Stefan Sagmeister aus New York. Christian Adam aus London und Othmar Karas selbstverständlich aus Brüssel. Mit Claudia Gamon wurde live während einer Zugfahrt von Wien nach Feldkirch gesprochen und Nina Tomaselli berichtete live aus dem Untersuchungsausschuss zur Causa Kurz.

Sondersendungen

Für Gerold Riedmann sind die Highlights der Sendung die Situationen, in denen sich der Interviewpartner oder die Interviewpartnerin mehr geöffnet haben, als es ansonsten der Fall ist. So kann er sich an emotionale Interviews mit Bürgermeistern erinnern, wenn es um die S18 ging oder gerade ein Rücktritt bekannt gegeben wurde. Die regelmäßigen Bürgermeister-Gespräche sind ein wichtiges Thema. Selbst zu Lockdown-Zeiten waren Live-Schaltungen in die abgeschotteten Gemeinden möglich. Mit "Vorarlberg LIVE" war der Zuschauer zumindest virtuell vor Ort.