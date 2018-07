Dürre auf Alpen: Lage wird immer kritischer

Kein Ende der Trockenheit in Sicht: Die Lage auf für Vorarlbergs Landwirte wird immer bedrohlicher, wie der "ORF" berichtet. Erste Ernteausfälle werden gemeldet - und auf den Alpen ist die Situation prekär.

Zusätzlich wird die Situation durch das extrem trockene Gras verschärft. Deshalb brauchen die Kühe noch mehr Wasser als sonst. Regen ist auch keiner in Sicht, die Quelle liefert deshalb weniger als die Hälfte des Bedarfs. Aber nicht nur den Kühen, auch in der Sennerei fehlt das Wasser. Auch ein Alpabtrieb würde nicht für erhoffte Linderung sorgen: Denn auf der Alpe würde wenigstens genug Gras wachsen. Im Tal müsste auf den Heustock zurückgegriffen werden. Futter, das dann im Winter fehlt, so der “ORF”.