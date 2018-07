Trockenheit bringt Alpen in Nöte

Mehrere Alpen stehen derzeit an der Kippe: Wasserknappheit könnte an einigen Standorten zu vorzeitigem Abtrieb führen.

Das schon seit Monaten vorherrschende trockene und warme Wetter ist nicht ohne Folgen für die heimischen Alpen geblieben, wie die “VN” berichten. Das ausbleibende Wasser sorgt für Futterknappheit. An einigen Standorten wird bereits laut über einen vorzeitigen Abtrieb nachgedacht, auf einer kleinen Alp im Vorderwald zog man die Kühe bereits ab. Auch die Landwirtschaft im Tal, besonders im Walgau, leidet unter der großen Trockenheit. Die gute Nachricht: Am Wochenende soll es endlich wieder einmal so richtig regnen.