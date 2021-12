"Du musst immer vor dem Flugzeug sein"

Air-Race-Weltmeister und Kunstflug-Pilot Matthias Dolderer hat am Donnerstag bei "Vorarlberg LIVE" geschildert, was ein Air-Race-Pilot können und aushalten muss, und warum Nicht-Flieger das nicht nachvollziehen können.

Er war Air-Race-Weltmeister 2016, Kunstflugpilot, Deutschlands jüngster Fluglehrer und Pilot bei Flying Bulls. Matthias Dolderer hat in der Luft mehr Extreme erlebt als die meisten anderen Piloten. Bei "Vorarlberg Live" hat er mit Marc Springer über die Herausforderungen in einem Renn-Flugzeug und die körperlichen und mentalen Belastungen dabei geredet.

Was den gebürtigen Oberschwaben nach Vorarlberg, und beruflich zum Kunstflug und Red Bull Air Race geführt hat, war ebenfalls Thema in einem Gespräch mit vielen spannenden Anekdoten aus einer Welt, die die meisten Menschen am Boden kaum oder gar nicht nachvollziehen können.