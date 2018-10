DSDS am Kaiserstrand: Wer wird das vierte Jury-Mitglied?

Ein Teil der Castings der aktuellen Staffel wird am Kaiserstrand in Lochau gedreht. Noch ist nicht bekannt, wer neben Dieter Bohlen, Xavier Naidoo und Pietro Lombardi in der Jury von DSDS sitzen wird.

Wie VOL.AT berichtete, sollen die Aufbauarbeiten für die Castings am 22. Oktober beginnen. Bisher wurden Dieter Bohlen, Skandal-Sänger Xavier Naidoo und DSDS-Gewinner Pietro Lombardi als Juroren der 16.Staffel bekannt gegeben. Bisher gab es aber immer noch eine Frau, die das Jury-Team komplettierte.

In der vergangenen Staffel bewerteten Carolin Niemczyk, Ella Endlich und Mousse T. neben Dieter Bohlen die Kandidaten. Ob eine der Schönheiten heuer noch einmal am Jury-Pult sitzt oder eine völlig neue Person ins Spiel kommt, ist weiter offen.

Frauen in der DSDS-Jury Carolin Niemczyk Die Front-Sängerin der deutschen Band “Glasperlenspiel” war 2017 in der Jury von DSDS.

Ella Endlich Auch die deutsche Musical-, Pop- und Schlagersängerin Ella Endlich, geboren als Jacqueline Zebisch, saß neben Carolin Niemczyk in der Jury der 15. Staffel.

Michelle Die deutsche Schlagersängerin Michelle, geboren als Tanja Gisela Hewer, war 2016 und 2017 Teil der Jury bei DSDS.

Shirin David Die deutsche Youtuberin und Sängerin Shirin David, geboren als Barbara Shirin Davidavicius, saß 2017 neben Michelle, H.P Baxxter und natürlich Dieter Bohlen in der Jury.

Vanessa Mai Die deutsche Schlagersängerin Vanessa Marija Else Ferbe, auch bekannt als Vanessa Mai, wurde erstmals durch ihr Mitwirken in der DSDS-Jury 2016 deutschlandweit bekannt. Zuvor war sie Frontsängerin der Schagerband Wolkenfrei, seit deren Auflösung sie erfolgreich als Solosängerin auf deutschen Bühnen unterwegs ist.

Mandy Capristo Mandy Grace Capristo ist eine deutsche Sängerin und Songwriterin. Sie wurde als Mitglied der 2006 im Rahmen der Castingshow Popstars zusammengestellten Girlgroup Monrose bekannt und arbeitet seit 2011 nach Auflösung der Gruppe als Solosängerin. Sie war 2015 Teil der Jury.

Mieze Katz Mieze Katz, bürgerlich Maria Mummert, ist eine deutsche Sängerin und Frontfrau der Berliner Elektropop-Musikgruppe Mia. Sie war 2014 in der DSDS-Jury.

Marianne Rosenberg Marianne Rosenberg ist eine deutsche Pop- und Schlagersängerin, Komponistin, Texterin und Buchautorin. Auch sie war 2014 in der elften Staffel als Jurorin tätig.

Natalie Horler Nachdem die Jury 2013 nur aus Männern bestand, holte sich Dieter Bohlen Sängerin Natalie Horler ins Jury-Team. Sie ist eine britisch-deutsche Sängerin. International bekannt wurde sie als Frontfrau des Dance-Trios Cascada, mit dem sie weltweit über 30 Millionen Tonträger verkauft hat.

Fernanda Brandão Fernanda Brandão Gonçalves da Silva ist eine brasilianisch-deutsche Sängerin, Tänzerin, Moderatorin und Fitnesstrainerin, die in Deutschland lebt. Sie wurde zunächst solo als Dajango und Laava und anschließend als Mitglied des Latin-Pop-Trios Hot Banditoz bekannt. Seit dem Ende ihrer Tätigkeit als Sängerin nimmt Brandão verschiedene Rollen in Fernsehshows, Talkrunden und bei Großveranstaltungen an, zum Beispiel 2011 als Juror bei DSDS.

Nina Eichinger Nina Eichinger ist eine deutsche Moderatorin und Schauspielerin. Sie war 2010 Teil der DSDS-Jury.

Anja Lukaseder Anja Lukaseder ist eine deutsche Künstler- und Musikmanagerin. 2007 und 2008 durfte sie neben Dieter Bohlen Platz nehmen.

Sylvia Kollek Sylvia Kollek ist eine polnische Marketingmanagerin und gehörte bis zum Jahre 2004 dem Vorstand der Deutschen Phonoakademie an. Sie war in der dritten DSDS-Staffel zu sehen.

Shona Fraser In der ersten und zweiten Staffel saß Shona Fraser am Jury-Pult mit Dieter Bohlen. Die Musikjournalistin aus Großbritannien arbeitet heute als freiberufliche Fernsehregisseurin.

