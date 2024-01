"Dry January" und Verzicht: Haben Sie heuer einen Neujahrsvorsatz?

Der "trockene Januar" liegt im Trend und zum Jahresanfang gibt es einige gute Vorsätze. VOL.AT hat sich dazu in Bregenz umgehört.

Jedes Jahr nehmen sich zahlreiche Menschen weltweit vor, etwas an ihren Gewohnheiten zu ändern. VOL.AT hat sich zu diesen Neujahrsvorsätzen umgehört. Worauf wird heuer verzichtet? Und was hält man in Bregenz vom "Dry January"? Der Trend wird auch in Österreicher immer populärer. Es geht dabei darum, im Jänner einen Monat lang bewusst auf Alkohol zu verzichten.

Alexandra aus Bregenz hat keinen speziellen Neujahrsvorsatz. ©VOL.AT

"Seit Jahren keine Neujahrsvorsätze mehr"

"Ich mache mir schon seit Jahren keine Neujahrsvorsätze mehr, weil ich sie im Prinzip nie einhalten kann", erklärt Alexandra Loser aus Bregenz. "Natürlich schaut man ein bisschen drauf, dass man gesund lebt, dass man sich bewegt, aber jetzt nichts im Speziellen." Sie habe in der Vergangenheit etwa bereits versucht, weniger zu rauchen oder weniger Alkohol zu trinken, verdeutlicht sie. "Das klappt vierzehn Tage und nachher ist es eh wieder vorbei." Zum Dry January meint sie: "Nach den Feiertagen muss man mit allen Genussmitteln wieder etwas zurückfahren, aber ich denke, mit Maß und Ziel ist alles okay."

Jonas aus Hohenweiler will sich allgemein an seine Regeln halten. ©VOL.AT

"Finde das nicht unbedingt wichtig"

Er habe nicht wirklich einen Neujahrsvorsatz, meint Jonas Bechter aus Hohenweiler. "Ich finde das jetzt nicht unbedingt wichtig", gibt der junge Vorarlberger gegenüber VOL.AT zu verstehen. Er versuche stattdessen, sich allgemein an seine selbst gesetzten Regeln – etwa was die Ernährung angeht – zu halten. Der "trockene Jänner" sage ihm nichts: "Ich trinke allgemein nicht wirklich Alkohol", erklärt er dazu. "Das wäre nichts für mich, weil ich mich schon dran halte."

Hugo und Elfi Knoll aus Bregenz. ©VOL.AT

"Es ist nie was draus geworden"

Sie habe keinen Vorsatz, weil man sich meiste eh nicht daran halte, betont Elfi Knoll aus Bregenz. Sie lebe ihrer Meinung nach so, wie man es solle. Als sie jünger war, setzte sie sich sehr wohl Neujahrsvorsätze. "Aber es ist nie was draus geworden", gibt sie zu verstehen. Sie trinke das ganze Jahr über kaum Alkohol, verdeutlicht die Bregenzerin zum Thema "Dry January". "Passt für mich nicht", meint sie daher. Auch ihr Mann Hugo sieht es ähnlich: "Ich trinke so wenig. Da muss ich nicht einen Monat lang fasten."

Sophie und Vivi aus Wien sind auf Vorarlbergbesuch. ©VOL.AT

Mehr Sport und weniger Handyzeit

Sophie (16) aus Wien ist gerade mit ihrer Freundin Vivi (16) auf Vorarlbergbesuch, da ihr Vater aus dem Ländle kommt. Die beiden wollen im neuen Jahr mehr Sport machen. Sophie verzichtet nach eigener Aussage auf Zucker. "Oder vielleicht ein bisschen weniger am Handy sein", ergänzt Vivi. Die ersten Tage klappe das mit dem Neujahrsvorsatz meist, dann werde es schwieriger, sind sich die beiden Mädels einig. Der "trockene Jänner" war den beiden neu. Es sei aber auch nicht wirklich Thema für sie, betonen sie.

Rita Hofer hat ebenfalls keinen speziellen Neujahrsvorsatz. ©VOL.AT

"Jeden Tag leben und genießen"

Auch Rita Hofer gab an, keinen speziellen Neujahrsvorsatz zu haben. Die Osttirolerin ist derzeit auf Vorarlbergbesuch. Sie habe kürzlich folgendes gelesen: "Es sind die alten noch unangetastet." Ihr Motto laute daher, jeden Tag zu leben und zu genießen, gibt sie zu verstehen. Den "Dry January" kenne sie, gab sie zu verstehen. "Ich finde alles mit Maß und Ziel, ob das jetzt Jänner ist oder Februar oder März ist egal", gibt sie zu verstehen.

Video: Haben Sie einen Neujahrsvorsatz?

Die Idee hinterm "Dry January" finden Domenic und Jeanette gut. ©VOL.AT

In Bregenz traf VOL.AT auch auf Jeanette und Domenic aus Niederösterreich. Ihr Vorsatz sei es, das beste aus jeder Situation zu machen, erklärt Jeanette. "Gesunder Essen, mehr Sport. Der Klassiker", meint Domenic. Die Idee hinter dem Dry January finden die beiden gut. "Für die Leute, die mehr trinken", gibt Jeanette zu verstehen. "Aber ich trinke generell weniger Alkohol." Wenn man so oder so wenig trinke, sei es egal, wenn man gar nicht trinke, ergänzt Domenic dazu.

Ihre Stimme ist gefragt

Mehr dazu

