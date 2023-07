Drogenbeichte: Lilly Becker packt in TV-Doku über Liebes-Chaos mit Boris aus

In einer neuen TV-Doku über Boris Becker erzählen seine Noch-Ehefrau Sharlely Becker und seine Ex-Verlobte Alessandra Meyer-Wölden von ihren Erfahrungen mit der Tennis-Legende und teilen kräftig gegen den ehemaligen Profisportler aus.

Nach den Gefängnisschlagzeilen läuft es bei Boris Becker (55) momentan eigentlich wieder richtig gut: Er ist in seinen Job als Sport-Kommentar zurückgekehrt und zeigt sich mit Freundin Lilian de Carvalho Monteiro (33) glücklich in der Öffentlichkeit. Doch eine neue Dokumentation dürfte dem 55-Jährigen so gar nicht gefallen: Denn in „Aufstieg und Fall von Boris Becker“ (ab 4. August bei Paramount+) teilen seine ehemaligen Lebensgefährtinnen Lilly Becker (47) und Alessandra Meyer-Wölden (40) kräftig gegen den Ex-Profisportler aus.

"Es war wie ein Märchen und wurde ein Tornado"

Dabei geht es vor allem um die Zeit im Jahr 2008, als Boris seine Partnerin Sharlely „Lilly“ Becker vollkommen überraschend verließ und sich wenig später mit der mehrere Jahre jüngeren Alessandra Meyer-Wölden zeigte. "Ich habe schnell festgestellt, dass Boris an mir interessiert ist", erinnert sich Alessandra Meyer-Wölden in der TV-Doku. "Es fing normal an, bis ich realisierte: Himmel, dieser Mann ist hinter mir her", fügt sie hinzu.

Quelle: dpa

Becker gab sich dabei wohl große Mühe, das Model zu beeindrucken: "Boris war charismatisch. Zu meinem Geburtstag stieg er ins Flugzeug, kam angeflogen. Er war gar nicht eingeladen, tauchte plötzlich auf. Ich war verzaubert, dass so ein Mann sich so sehr um mich bemühte. Meine Freundinnen meinten: Gib ihm eine Chance."

Nach wenigen Wochen folgte die Verlobung, drei Monate später war die Beziehung aber auch schon wieder vorbei. Meyer-Wölden meint über diese Zeit: "Es war wie ein Märchen und wurde ein Tornado." Nach der Trennung sollen beide nie wieder miteinander gesprochen haben.

"Ich probierte jede Droge"

Für Lilly Becker, damals noch Kerssenberg, war es damals schwer, ihren Ex-Partner so kurz nach der Trennung mit einer neuen Frau an seiner Seite zu sehen. „Ich fühlte mich noch nie so hässlich, alt und ungewollt. Diese Frau ist jünger, schön. Das war niederschmetternd", erklärt die heute 47-Jährige. Um ihren Schmerz zu betäuben, stürzte sie sich ins Partyleben: „Ich probierte, (...) jeden Alkohol, jede Droge auf Ibiza. Ich konnte gar nicht betrunken genug werden, um diesen Mann zu vergessen.“

Quelle: AP

"Er ist süß, aber ein Lügner."

Nach der Blitz-Beziehung mit Meyer-Wölden kehrte Boris Becker allerdings zu Lilly zurück. Bereits 2009 folgte die Hochzeit und die beiden bekamen schließlich ihren gemeinsamen Sohn Amadeus, der heute 13 Jahre ist. 2018 folgte dann allerdings die endgültige Trennung. Momentan läuft die Scheidung und Boris Becker hat eine neue Lebensgefährtin: Lilian de Carvalho Monteiro (33).

Lilly Becker sagt heute über ihren Noch-Ehemann: „Er ist süß, freundlich, lustig, aber er ist auch arrogant, er ist ein Lügner. Ich war so schwer verliebt in ihn. In sein Charisma, seine Leidenschaft, seinen Humor. Die Dinge, für die ihn auch die Öffentlichkeit so liebt.“