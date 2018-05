Ehe-Aus: Boris und Lilly Becker lassen sich scheiden!

Laut Medienberichten ist die Ehe von Boris und Lilly Becker am Ende. Nach 13 Jahren sollen die beiden die Scheidung eingerichtet haben.

In letzter Zeit waren immer wieder Gerüchte in Richtung Scheidung aufgekommen, jetzt soll es laut “Bild” endgültig aus sein. Die Beckers sollen sich “einvernehmlich und freundschaftlich” getrennt haben. “Frau und Herrn Becker ist diese Entscheidung nach 13 Jahren Beziehung und über 9 Ehejahren nicht leichtgefallen. Am Wichtigsten ist beiden Mandanten das Wohlergehen des gemeinsamen Sohnes Amadeus”, so der Anwalt des Ehepaars.