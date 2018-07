Heftiger Streit zwischen Boris und Lilly führt zu Polizei-Einsatz

Wird ihre Scheidung jetzt zum Rosenkrieg? Jetzt wurde sogar die Polizei ins gemeinsame Haus bestellt.

Es soll einen heftigen Streit zwischen Boris Becker und seiner Noch-Ehefrau Lilly gegeben haben. Wie “Bild” berichtet, musste die Polizei in das Haus der Beckers in London anrücken. Am Mittwochabend gegen 22 Uhr soll ein Notruf aus dem Haus der Beckers eingegagenen sein.