Dringender Corona-Appell von Landesrat Gantner

Christian Gantner, Landesrat für Inneres und Sicherheit, hat sich am Montagabend per Video mit einem Hilferuf an die Vorarlberger Bevölkerung gewannt.

Es sei ihm bewusst, so Landesrat Gantner in seiner Videobotschaft, dass einige Corona, und was damit zusammenhängt, nicht mehr hören können. Die Situation sei aber ernst, und es seien jetzt alle gefordert. Es gehe letztlich darum in den Vorarlberger Spitälern die Kapazitäten an Betten und Personal zu erhalten, damit auch jeder Patient in einer anderen Lage als Covid, beispielsweise nach einem Unfall, versorgt werden kann.

Maßnahmen einhalten

Landesrat Gantner appelliert an die Vorarlberger Bevölkerung, die bekannten Verhaltensregeln im Umgang mit dem Coronavirus einzuhalten: "Es sind nicht viele, und sie sind nicht schwer". Sozialkontakte reduzieren, Abstand halten, Mund-Nasen-Schutz tragen und Hände desinfizieren - Mit Hilfe aller sei die Situation zu bewältigen, so Gantner.

Vergangenen Freitag erging ein ähnlicher Appell von Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher.