Dornbirn: Messen bis Ende 2020 abgesagt

Einige Fach- und Publikumsmessen wären heuer noch geplant gewesen, doch die Messe Dornbirn zieht Konsequenzen aus der Ampelschaltung auf Orange und sagt nun einige Messen ab.

Mit der überraschenden Umstellung von Dornbirn auf Orange sind Fach- und Publikumsmessen im Herbst praktisch nicht mehr plan- und durchführbar, heißt es in einer Aussendung der Dornbirner Messe.

Die Umstellung auf die Farbe Orange erlaubt für Fach- und Publikumsmessen nur mehr eine Durchführung mit einer Personenobergrenze von maximal 250 Personen und ohne jegliche Gastronomie – beides ist für Messen unvorstellbar. Der Messeherbst habe in Österreich mit der Gartenbaumesse Tulln und mit der Dornbirner Herbstmesse planmäßig starten können, auch in Deutschland werden wieder die ersten Messen und Kongresse umgesetzt, so die Dornbirner Messe.