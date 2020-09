72. Herbstmesse in Dornbirn wurde mit Maske und Babyelefant eröffnet

Am Mittwoch öffnete die 72. Dornbirner Herbstmesse ihre Türen für die Besucher. VOL.AT war vor Ort.

Am Eingang wurden die Besucher am Montag von einem Babyelefanten begrüßt. Mit Kostüm und Meterstab wies eine Mitarbeiterin der Messe Dornbirn auf die geltenden Abstandregeln hin. Ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept wird umgesetzt. Unter anderem müssen Besucher, Aussteller und Mitarbeiter in den Messehallen und an den Ständen einen Mund-Nase-Schutz tragen, im Freigelände ist dieser freiwillig, solange ein Ein-Meter-Abstand eingehalten werden kann. Auf dem gesamten Messegelände werden Desinfektionsspender aufgestellt.