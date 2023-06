Dornbirn Haselstauder Straße: Schwerer Unfall

Schwerer Unfall in Haselstauden.

Schwerer Unfall in Haselstauden. ©VOL.AT/Vlach

In Dornbirn Haselstauden kam es am Freitag zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Straße ist aktuell in eine Fahrtrichtung gesperrt.

Update: Der Fahrstreifen von Schwarzach kommend ist wieder frei, eine Umleitung ist eingerichtet.

Gegen 10.20 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem schweren Verkehrsunfall nach Dornbirn gerufen. Ein Pkw-Lenker fuhr von der Hofsteigstraße (Schwarzach) Richtung Haselstauden und erfasste eine Radfahrerin schwer.

Die Fahrradlenkerin wurde dabei schwer verletzt. Der Rettungshubschrauber ist bereits vor Ort.

Vollsperrung der Haselstauder Straße

Die Haselstauder Straße und die Strassenkreuzung L200 ist aktuell in beiden Richtungen gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.



+++ Mehr Infos in Kürze +++