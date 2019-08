Dornbirn: Erfolgreicher Start für McDelivery

Der Big Mac zu Hause kommt auch in Dornbirn gut an: McDonald’s Franchisenehmer Loek Versluis feiert die ersten drei erfolgreichen Monate des Lieferservice McDelivery. Seit Mai 2019 liefert sein Restaurant in der Johann-Georg-Ulmer-Straße 1 in Zusammenarbeit mit Mjam täglich von 11 bis 22.30 Uhr McDonald’s Bestellungen dorthin, wo es gerade am schönsten ist.

"Die Dornbirner bestellen am liebsten Big Mac, Chicken McNuggets und Cheeseburger und nutzen unser Lieferservice vor allem abends, wenn sie sich zum Lieblingsfilm oder einer neuen Serie auch den Lieblingsburger gönnen möchten", bedankt sich der Dornbirner McDonald’s Franchisenehmer Loek Versluis bei seinen Gästen.

Frisch zubereitet, schnell geliefert

"Neben der frischen Zubereitung unserer Produkte ist mir die schnelle Lieferung an unsere Gäste besonders wichtig", so Loek Versluis. Die Bestellung erfolgt über die kostenlose Mjam App am Smartphone oder online auf mjam.net: Lieferadresse angeben, das McDonald’s Restaurant in der Johann-Georg-Ulmer-Straße 1 auswählen und die Bestellung abschicken. Auch die Zahlungsart kann ganz einfach bestimmt werden.

Die Gebühr im Liefergebiet Dornbirn beträgt pauschal 2,90 Euro und der Mindestbestellwert liegt bei 10 Euro. Das McDelivery-Angebot umfasst einen Großteil der Produkte des Restaurants sowie das Kuchensortiment des McCafés.

Nah am Gast – auch zu Hause oder im Büro

Bereits Ende 2013 hat McDonald’s Österreich den Lieferservice testweise in Wien gestartet und aufgrund der positiven Resonanz bald auf den Großteil Wiens sowie weitere österreichische Städte ausgeweitet. Heute wird McDelivery von 69 Restaurants in zahlreichen heimischen Städten in Zusammenarbeit mit lokalen Lieferdiensten angeboten und erzielte sowohl 2017 als auch 2018 zweistellige Wachstumsraten.