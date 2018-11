Vorarlberg: "Mister McDonald‘s" übernimmt sechstes Restaurant

Lustenau - Loek Versluis ist Gastgeber mit Leib und Seele. Er übernimmt heute mit dem Standort Hard sein sechstes Restaurant im Land.

Loek Versluis ist Vorarlbergs “Mister McDonald‘s”. Mit dem heutigen Tag übernimmt er zusätzlich zu seinen fünf Restaurants auch jenes in Hard. Im VN-Interview spricht er über die Rolle des Gastgebers, das Image von Fastfood und seine weiteren Pläne.

Sie betreiben bereits fünf Restaurants in Vorarlberg, übernehmen heute zusätzlich den Standort Hard. Wie kam es zu dieser Entscheidung?

Versluis: Ja, natürlich. Wir hätten gerne etwas in Bregenz. Wenn der Bahnhof umgebaut ist, könnten wir uns dort gut einen Standort vorstellen.

Sie überlegen, in Dornbirn neu zu bauen und zu vergrößern. Gibt es da schon konkrete Pläne?

Versluis: Wir sind am Suchen. Wir wollen nicht weit weg vom Schwefel und der Hauptstraße. Es ist nicht so leicht, aber wir geben Gas, denn das bestehende Restaurant ist platzmäßig am Limit. Wir führen viele Gespräche und hoffen auf ein Grundstück.