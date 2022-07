Doppelmord in Salzburg: "Wir haben uns gefürchtet"

Am Landesgericht Salzburg ist am Mittwoch der Prozess gegen einen 52-Jährigen wegen zweifachen Mordes fortgesetzt worden.

Der Angeklagte, ein ehemaliger Detektiv, hatte am Dienstag gestanden, seine 50-jährige Ex-Freundin und deren 76-jährige Mutter am 5. Mai 2021 in Wals-Siezenheim (Flachgau) aus "emotionaler Belastung" erschossen zu haben. Der Bruder der 50-Jährigen erklärte, er und seine Mutter seien gegen die Liaison gewesen, weil sie sich vor dem Mann gefürchtet hätten.