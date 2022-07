52-Jähriger erschießt Stefan Mross' Cousine und Tante

Am Landesgericht Salzburg startet heute, Dienstag, ein dreitägiger Prozess gegen einen 52-jährigen Salzburger wegen des Vorwurfs des zweifachen Mordes.

Der ehemalige Privatdetektiv soll am 5. Mai 2021 in Wals-Siezenheim (Flachgau) seine 50-jährige Ex-Freundin und deren 76-jährige Mutter erschossen haben. Bei den Opfern handelt es sich um die Tante und die Cousine des beliebten Schlagersängers und Moderators Stefan Mross. Die Staatsanwaltschaft beantragte die Einweisung des Mannes in eine Anstalt für geistig abnorme, aber zurechnungsfähige Rechtsbrecher.