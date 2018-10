"Don't Smoke"-Volksbegehren: So haben die Ländle-Gemeinden abgestimmt

Fast 900.000 Menschen haben das Nichtraucherschutz-Volksbegehren "Don't Smoke" unterzeichnet. Vorarlberg landete im Bundesländer-Ranking auf dem zweitletzten Platz.

Mit 11,3 % bildet Bregenz das Schlusslicht im Landeshauptstädtevergleich. In Vorarlberg haben in Möggers (3,8 %) am wenigsten Menschen das Volksbegehren unterschrieben, in Röns (20, 5) die meisten.