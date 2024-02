Disney und Epic Games planen innovativen Online-Freizeitpark

In einer beispiellosen Investition von 1,5 Milliarden US-Dollar plant Disney gemeinsam mit Epic Games die Erschaffung eines Online-Freizeitparks. Das Angebot soll Unterhaltung für Fans von Star Wars und den Marvel-Superhelden bieten, im Trailer sind zudem Avatar und Pixar sowie Disney (Eisprinzessin) selbst zu sehen.

Spielerische Freiheit im Vordergrund

"Die Spieler werden in der Lage sein, ihre eigenen Geschichten und Erlebnisse zu erschaffen, ihre Verbundenheit als Fan auf eine unverwechselbare Disney-Art auszudrücken und Inhalte auf die Art und Weise miteinander zu teilen, die sie lieben", teilten die Unternehmen mit. Die Ankündigung deutet darauf hin, dass die Spieler in der Lage sein werden, Inhalte zu teilen und in Interaktion mit den beliebten Disney-Welten zu treten, alles auf der Basis der fortschrittlichen Unreal Engine.