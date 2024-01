"Fortnite" kehrt auf iPhones zurück: Epic kündigt eigenen App-Store in der EU an

Nach über drei Jahren Abwesenheit wird das beliebte Spiel "Fortnite" dank neuer EU-Regelungen und einem eigenen Epic-App-Store bald wieder auf Apples iPhones in der EU spielbar sein.

Die beliebte Spiele-App "Fortnite" von Epic Games ist auf dem Weg zurück in den Apple App Store in der EU.

Neue Ära im App-Vertrieb dank EU-Gesetzgebung

Apples Ausschluss von „Fortnite“

"Fortnite" war im August 2020 von Apple aus dem App Store entfernt worden, nachdem Epic Games versucht hatte, die 30-prozentige Abgabe an Apple für digitale Käufe zu umgehen. Dies führte zu einer juristischen Auseinandersetzung, in der Epic unterlag. Außerhalb der EU und in den USA bleibt "Fortnite" weiterhin vom Apple App Store ausgeschlossen.