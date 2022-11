Dieses Skigebiet startet als erstes in die Wintersaison

Die Schneefälle machen es möglich, dass bereits am kommenden Wochenende das erste Skigebiet in Vorarlberg die Pisten freigibt. Im Gebiet Silvretta Montafon gehen am Freitag die Grasjoch Bahn sowie die Hochalpila Bahn in Betrieb, am Samstag fordern weitere Bahnen. "Wir freuen uns sehr über den Neuschnee und die winterlichen Temperaturen der letzten Tage, die uns einen frühen Saisonstart ermöglichen. Aktuell laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren - ich möchte mich an dieser Stelle vor allem bei unseren Mitarbeitern für ihr großes Engagement bedanken", so Martin Oberhammer, Geschäftsführer der Silvretta Montafon.