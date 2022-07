Dieses Bundesland kann keine Intensivpatienten mehr behandeln

Weil die Behandlung nicht mehr weiter sichergestellt werden kann, werden bereits erste Patienten ausgeflogen.

Die Personalressourcen an den steirischen Spitälern sind enorm angespannt: Zuletzt mussten steirische Intensivpatienten sogar anstatt ins LKH-Uniklinikum Graz ans Klinikum Klagenfurt geflogen werden, wie die "Kleine Zeitung" in ihrer Donnerstagausgabe berichtete. KAGes-Chef Gerhard Stark begründete das Vorgehen jedoch mit einer unvorhersehbaren Häufung von Unfällen am Wochenende. Der Kärntner Intensivkoordinator pochte gegenüber der APA auf vorausschauende Kommunikation.

Kapazitätsgrenze erreicht

Zwölf Notarztfahrten mit sehr schwierigen Fällen und acht Hubschrauberflüge an einem Wochenende haben am Grazer LKH-Universitätsklinikum die Kapazitätsgrenze erreichen lassen: Kärntens Intensivkoordinator Rudolf Likar bestätigte am Donnerstag auf APA-Anfrage, dass vier Intensivpatienten von der Steiermark nach Kärnten verlegt wurden. Man habe in Kärnten Ressourcen gehabt, es gehe aber schön langsam wieder an die Grenzen. Vor allem mit Blick auf den Herbst und das Coronavirus. "Momentan ist es ja so, dass die Variante zwar infektiöser, aber der Erkrankungsgrad nicht so schwer ist. Wenn die Patienten durch eine neue Variante wieder schwerer erkranken, haben wir aber ein Problem", sagte Likar.