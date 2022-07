Kind rannte über Straße - Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 25-jähriger Motorradlenker kam in Bregenz nach einer Vollbremsung schwer zu Sturz.

Am Mittwochabend fuhr ein 25-jähriger Motorradfahrer auf der Rheinstraße in Bregenz in Richtung Hard. Auf Höhe der Mariahilfstraße rannte ein ca. sechsjähriges Mädchen über den dort befindlichen Schutzweg und der Motorradfahrer leitete eine Vollbremsung ein. Dabei kam der Motorradfahrer zu Sturz und erlitt schwere Verletzungen.