Diese Themen bewegten die V+-Leser 2023

Das Jahr neigt sich dem Ende, Grund genug einen Blick zurückzuwerfen.

2023 brachte viele Veränderungen, in Vorarlberg als auch in Österreich und der Welt. Im Ländle hielten der Hangrutsch in Hörbranz und der Siemens-Skandal die Bevölkerung in Atem. Doch auch zahlreiche andere Themen interessierten die V+-Leser besonders - das sind die zehn Artikel, die 2023 am meisten geklickt wurden.