Riesen-Hornissen im Anflug? Warum jetzt besonders große Tiere gesichtet werden

Eigenes Frostschutzmittel

Den Winter überlebt die Königin dank eines körpereigenen Frostschutzmittels. Erwacht sie im Frühlung so macht sie sich sofort auf die Suche nach Futter und einer geeigneten stelle für ihren neuen Nistplatz. Neben Baumhöhlen greifen diese Tiere gerne auf alte Schuppen, Nischen in Dachböden oder auch Holzverschalungen an Balkonen zurück.