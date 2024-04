Diese Länder haben das beste Essen der Welt und Österreich schafft es auf Platz ...

Laut der jüngsten Umfrage von Tasteatlas erreicht die österreichische Küche "einen beeindruckende"nur" den 36. Platz weltweit.

Tasteatlas, eine Plattform für kulinarische Bewertungen, hat die Ergebnisse ihrer neuesten globalen Umfrage veröffentlicht, bei der Nutzer die besten nationalen Küchen bewerten konnten. Die italienische Küche führt die Liste an, während Österreich mit 4,34 von 5 möglichen Sternen den 36. Platz belegt, knapp vor der Schweiz.

all

all

self

self

Österreichs kulinarische Highlights

all

all

self

self

Internationale Rivalen und Überraschungen

Die Top-Platzierungen sind dicht umkämpft. Die griechische und die japanische Küche teilen sich mit jeweils 4,65 Sternen die Plätze zwei und drei, dicht gefolgt von der portugiesischen Küche auf dem vierten Rang. Die französische Küche, oft als kulinarischer Führer angesehen, landet nur auf dem achten Platz, was zu Diskussionen auf sozialen Plattformen führt.

Top 10 der weltbesten Küchen laut Tasteatlas

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

all

all

self

self

Kritik und Diskussionen auf Plattform X

Auf der sozialen Plattform X gibt es deutliche Kritik am Ranking. Viele Nutzer zeigen sich überrascht, dass die indische Küche nicht in den Top 5 vertreten ist, und fordern mehr Anerkennung für Länder, die herausragendes vegetarisches Essen bieten.

all

all

self

self

Wie das Ranking zustande kam

Die Bewertungen basieren auf über 3,95 Millionen Bewertungen von Gerichten und 115.660 Bewertungen von Lebensmitteln, was die umfassende Datenbasis von Tasteatlas unterstreicht. Bei Punktegleichstand entscheidet das am höchsten bewertete Gericht über die Reihenfolge in der Liste.