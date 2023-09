Die wichtigsten 5 des Tages

Das sind die fünf wichtigsten Artikel, die Sie heute unbedingt gelesen haben sollten.

Vorarlberg führt Abgabe auf leer stehende Wohnungen ein

Der Rechtsausschuss des Vorarlberger Landtags hat am Mittwoch die Einführung einer Abgabe auf leer stehende Wohnungen beschlossen.

all

all

self

self

Abtreibungen in Vorarlberg: So geht es jetzt weiter

all

all

self

self

Tourist crasht Leih-Lambo am Flüelapass und haut mit Kumpels ab

Am Dienstag legte der Lenker eines gemieteten blauen Lamborghini am Flüelapass in Davos durch einen Selbstunfall eine unschöne Landung hin.