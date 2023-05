Die wichtigsten 5 des Tages

Das sind die fünf wichtigsten Artikel, die Sie heute unbedingt gelesen haben sollten.

Messerstich am Bahnhof Götzis: Mann (24) lebensbedrohlich verletzt

Ein betrunkener 35-Jähriger hat am Donnerstag am Bahnhof Götzis einen 24-Jährigen mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt.

Messerstich am Bahnhof: Blut bei Lokalaugenschein entdeckt

Am Donnerstag wurde ein 24-Jähriger am Bahnhof in Götzis mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt. VOL.AT war am Tag danach vor Ort.