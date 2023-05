Neue Dornbirner Stadträtin und News aus Hittisau

Ökologin Elisabeth Edler und Gerhard Beer, Bürgermeister von Hittisau, sind am Freitag bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast.

Elisabeth Edler steht kurz vor ihrer Ernennung zur Stadträtin in Dornbirn, nachdem Aaron Wölfling, der aktuelle Jugendstadtrat und Mitgründer der Fridays-For-Future-Bewegung, seinen Rücktritt angekündigt hat. Elisabeth Edler, die derzeit noch kein Mitglied des Stadtparlaments ist, soll bei der Stadtvertretungssitzung am 30. Mai als Nachrückerin vereidigt und anschließend in den Stadtrat gewählt werden. Mit Elisabeth Edler spricht Joachim Mangard (Chefreporter VOL.AT TV) am Freitag unter anderem über ihre neue Aufgabe als Stadträtin und die politische Situation in Dornbirn.

Der Hittisauer Bürgermeister Gerhard Beer betonte in der letzten Gemeindevertretungssitzung den Bedarf an neuen Räumlichkeiten für die Kleinkindbetreuung ab Herbst 2023. Währenddessen schreitet der Neubau der Schule in Hittisau voran. Wie es mit der Kinderbetreuung in Hittisau vorangeht und über die neusten Entwicklungen in der Bregenzerwälder Gemeinde spricht Joachim Mangard (Chefreporter VOL.AT TV) am Freitag mit Bürgermeister Gerhard Beer.