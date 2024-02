Die Statistik spricht für Krems und gegen Bregenz

Für Bregenz Handball geht es Schlag auf Schlag weiter. Mit dem ersten EHF European Cup Achtelfinalspiel gegen UHK Krems wartet bereits die nächste große Herausforderung auf die Festspielstädter. Bevor die finale Entscheidung um das Viertelfinalticket am 17. Februar in der Handball-Arena fällt, findet das Hinspiel bereits am kommenden Samstag in Krems statt.

Zweimal standen sich die Mannschaften in der HLA MEISTERLIGA heuer bereits gegenüber. Auch wenn die Wachauer beide Partien für sich entscheiden konnten, erwartet man erneut ein spannendes Spiel auf Augenhöhe. Zuletzt mussten allerdings beide Teams Niederlagen einstecken. Sowohl die Bregenzer als auch die Kremser verloren auswärts gegen HC FIVERS WAT Margareten (28:34) bzw. BT Füchse (31:36) deutlich.

Das Bregenzer Trainer-Duo wird am Samstag mit Ausnahme von Luca Munzinger auf den gesamten Kader zurückgreifen können. Munzinger hat sich beim Spiel gegen die Fivers den rechten Ringfinger gebrochen und wird noch am Freitag operiert.

Rückraumspieler Markus Mahr: „Wir haben diese Saison schon zweimal gegen Krems gespielt und wissen um ihre Stärken. Wir müssen bereit sein, um 60 Minuten mit voller Konzentration in der Abwehr, sowie im Angriff zu spielen. Wenn wir es schaffen, effektiv abzuschließen und gut in der Abwehr zu stehen, glaube ich, dass wir uns in Krems eine gute Ausgangslage für das Rückspiel erarbeiten können.“

Trainer Marko Tanasković: „Es werden sicherlich die zwei wichtigsten Spiele in dieser Saison. Wir haben zwar beide Partien in der Liga gegen Krems verloren, aber das muss nichts heißen. Auch der EHF European Cup hat seine eigenen Regeln und darin sehen wir unsere Chance. Krems ist auf allen Positionen gefährlich und hat eine enorme Kaderbreite. So erwarten uns erneut zwei spannende Spiele. Wir werden versuchen, uns für Krems so gut wie möglich vorzubereiten und werden in beiden Spielen den Sieg anstreben. “

EHF European Cup – Achtelfinale

UHK Krems vs. Bregenz Handball

Samstag, 10. Februar, um 18:30 Uhr