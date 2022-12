Die stärksten in Österreich spürbaren Erdbeben 2022

Im Jahr 2022 hat es 87 für die österreichische Bevölkerung spürbare Erdbeben gegeben.

Zwei Erdbeben erschütterten am 18. Jänner den Raum Gramastetten, Oberösterreich. Sie ereigneten sich um 18.35 Uhr und 22.09 Uhr und hatten Magnituden von 3,2 und 3,1. Die Epizentren wurden nördlich von St. Gotthard im Mühlkreis lokalisiert. Wegen der geringen Herdtiefe von etwa vier Kilometer waren die Bodenbewegungen für viele erschreckend, häufig wurde ein explosionsartiger Knall gehört. Wenig standfeste Gegenstände fielen um und in einzelnen Fällen entstanden feine Risse im Verputz. Die Epizentralintensität erreichte in beiden Fällen fünf Grad auf der zwölfstufigen Europäischen Makroseismischen Skala (EMS-98). Insgesamt sind mehr als 1.200 Meldungen aus der Bevölkerung über das Online-Wahrnehmungsformular eingetroffen. Am 15. Jänner wurde ein Vorbeben der Magnitude 2,8 beobachtet und im Jänner und Februar folgten insgesamt fünf deutlich schwächere Nachbeben, das stärkste am 24. Jänner mit einer Magnitude von 2,3. Drei weitere Nachbeben wurden im Mai und eines im August verspürt.

Südlich von Vaduz, Liechtenstein lag das Epizentrum eines kräftigen Erdbebens der Magnitude 4,0, das am 1. September um 13.57 Uhr registriert wurde. Es war in weiten Teilen Vorarlbergs spürbar. Besonders stark waren die Erschütterungen in Nenzing, Schlins, Satteins und Frastanz wahrnehmbar. Auch in Feldkirch haben viele Personen das Beben deutlich verspürt, vereinzelt wurden Verputzrisse gemeldet. Es langten etwa 560 Wahrnehmungsberichte ein, die Intensität erreichte in Vorarlberg maximal vier bis fünf Grad auf der EMS-98. Zwei Nachbeben am 2. September und am 14. Oktober wurden mit einer Intensität von drei bis vier bzw. vier Grad auf der EMS-98 in einigen Orten in Vorarlberg wahrgenommen.