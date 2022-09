Land erhebt Erdbeben-Schäden

Nach dem Erdbeben am Donnerstagnachmittag laufen beim Land die Erhebungen zu allfälligen Schäden in Vorarlberg.

Heute, Donnerstag, um 13.57 Uhr hat sich in Liechtenstein ein leichtes Erdbeben mit der Magnitude 3,8 ereignet. Das Epizentrum lag südöstlich von Vaduz, die Erschütterungen waren auch in Vorarlberg, insbesondere im Raum Feldkirch, zu verspüren.

"Bisher sind keine Schäden in unserem Land bekannt, die Erhebungen laufen. Ebenso liegen erfreulicherweise keine Meldungen über Verletzte vor", teilt Sicherheitslandesrat Christian Gantner mit. Sollte es durch das Beben doch zu Beschädigungen in Vorarlberg gekommen sein, so können diese beim Amt der Landesregierung gemeldet werden.