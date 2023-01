Die S18-Variante aus Wien und der Gildenball 2023

Am Montag sind der Lustenauer Bürgermeister Kurt Fischer und Eugen Schneider von der Bürgerinitiative "Lebensraum Zukunft Lustenau", sowie der Präsident der Bregenzer Faschingsgesellschaft zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Diese neue S18-Option soll vom neuen Autobahnanschluss Dornbirn-Süd über das Schweizerhaus in Richtung Diepoldsau führen. Hinter diesem Plan stünden allerdings jede Menge Fragezeichen, gerade was die Haltung der Schweizer Nachbarn beträfe, sagte das Gemeindeoberhaupt direkt nach der Präsentation gegenüber VOL.AT. Der neuen Idee hingegen alles andere als abgeneigt steht Eugen Schneider von der Initiative "Lebensraum Zukunft Lustenau" gegenüber. Er wird am Mittwoch gemeinsam mit Kurt Fischer in "Vorarlberg LIVE" das weitere Vorgehen diskutieren.

Der Gildenball im Bregenzer Festspielhaus gilt alljährlich als einer der Höhepunkte in der Vorarlberger Faschingssaison. Im Vorjahr noch Aufgrund von Corona abgesagt, lädt die Bregenzer Faschingsgesellschaft am Freitag zu einer Reise in die Stadt der Liebe ein. Man habe nach der Absage 2022 sogar eine Verschiebung des Balles in den Frühling und Sommer erwogen, erklärte der Vorsitzende Alexander Pehr im Vorgespräch mit VOL.AT. "Wir kamen aber zu dem Schluss, dass der Gildenball in die Faschingszeit gehört und in dieser Zeit seine Besonderheit entfaltet." Über die Herausforderungen der Veranstaltung und den karitativen Zweck dahinter spricht Pehr heute mit VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer in "Vorarlberg LIVE".