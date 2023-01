Top 10: Hier gibt es den besten Faschingsball in Vorarlberg

Die Leserinnen und Leser von VOL.AT haben abgestimmt und die Schalmeienparty Höchst auf Platz 1 gewählt. Es war ein enges Rennen um den besten Faschingsball in Vorarlberg.

Faschingsbälle gehören in der 5. Jahreszeit einfach dazu. VOL.AT wollte von seinen Leserinnen und Lesern wissen, wo es in Vorarlberg den besten Faschingsball gibt.

Die Top 3

Die VOL.AT-Leserinnen und -Leser haben abgestimmt. Das sind die zehn besten Faschingsbälle in Vorarlberg. Schlussendlich konnte sich die Schalmeienparty Höchst vor dem Läbbeball in Wolfurt durchsetzen. Auf Platz drei schaffte es der Riebelzunftball Frastanz.

Top 10: Der beste Faschingsball im Ländle

Hier gibt's die Top 10 der besten Faschingsbälle in Vorarlberg für das Jahr 2023.

1. Schalmeienparty Höchst

Am 4. Februar 2023 findet in der Rheinauhalle Höchst die Schalmeienparty statt. Einlass ist ab 20 Uhr und ab 18 Jahren. Der Eintritt kostet 10 Euro - Maskierung erwünscht!

2. Läbbeball Wolfurt

Im Cubus Wolfurt findet am 17. Februar 2023 ab 19.30 Uhr der Läbbeball statt.

3. Riebelzunftball Frastanz

Der traditionelle Riebelzunftball findet am Freitag, 10. Februar 2023 und Samstag, 11. Februar 2023 im Adalbert-Welte-Saal in Frastanz statt. Beginn ist um 20 Uhr.

4. FC Kränzle Fraxern

Nach zwei Jahren kehrte das legendäre FC-Kränzle unter dem Motto "Original, Regional" zurück. Die Veranstaltung fand bereits am 21. Jänner 2023 statt.

5. Bohnaball Marul

Am Samstag, den 28. Jänner ab 20 Uhr findet der Bohnaball in Marul unter dem Motto "Wieble ischt Männdle & Männdle ischt Wieble" statt.

6. Fluhar Ball Kennelbach

Die Fluhar Nollatrüllar und ihr Prinzessinnen-Paar Alexandra I. und Gabriela I. veranstalteten ihren Ball "Tanz auf dem Regenbogen" im Kennelbacher Schindlersaal bereits am 21. Jänner 2023.

7. Turnerball der Tecnoplast TS Höchst

Der Turnerball fand am 21. Jänner 2023 unter dem Motto "Die Welt der Träume" in der Rheinauhalle statt.

8. Gildenball Bregenz

Der 52. Gildenball findet am 27. Jänner 2023 im Festspielhaus Bregenz statt.

9. Oberschorbach Ball Dornbirn

Oberschorbach goes Conrad Sohm am 18. Februar 2023. Einlass ist um 19.30 Uhr mit.

10. Handballer Ball Dornbirn

Handballer Ball am 18. Februar 2023 in der Hatler Turnhalle in Dornbirn. Einlass ist um 20 Uhr.