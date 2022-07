Die Kulturarbeit muss sich in Feldkirch der Bevölkerung öffnen

Natascha Soursos ist seit Montagabend für die Grünen die neue Kultur- und Integrationsstadträtin von Feldkirch.

Herausforderungen für Mütter

Eine der Herausforderungen kennt sie am eigenen Beispiel: "Ich bin eine der hundert Mütter eines Dreijährigen ohne Betreuungsplatz." Ihren Schwerpunkt sieht sie in der Erstellung einer Kulturstrategie für die Montfortstadt, Ehrenamtliche in der Kulturarbeit zu halten als Herausforderung.