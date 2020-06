Die irre Welt des Novak Djokovic

Durch Beten Wasser entgiften: Tennisstars Novak Djokovic hat eine sehr eigene Sicht auf die Realität. Das müssen jetzt viele Athleten büßen.

In einem Instagram-Livegespräch mit Jafarieh während des Corona-Lockdowns führte Dkjokovic etwa aus: "Wissenschafter haben bewiesen, dass die Moleküle im Wasser auf unsere Emotionen, auf das, was gesagt wurde, reagieren." Außerdem sei es möglich, durch Gebete "...die giftigste Nahrung oder das am stärksten verschmutzte Wasser in das heilsamste Wasser zu verwandeln."