Die Frau von Candy Ken: Jostasy zeigt sich sexy

"Unicorn Family": Jostasy und der aus Vorarlberg stammende Candy Ken sind Social Media-Superstars.

"You've never seen a milf like this", schreibt die Lebensgefährtin von Candy Ken auf "Insta". Ganz im Stile von Kim Kardashian posiert Jostay vor der Kamera für ihre 211.000 Follower. Nach der Geburt ihres Kindes geizt Jostasy nicht mit ihren Reizen. Und das wird von ihren Fans unter anderen mit zahlreichen "Feuer"- und "Herz"-Emojis kommentiert.