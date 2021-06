Candy Ken: "Wir genießen jede Sekunde mit dem Baby!"

Der Social-Media-Superstar aus Bregenz und seine Frau Baby J sind glückliche Eltern geworden. Die Geburt von "Lil Bling Bling" wurde standesgemäß auf YouTube übertragen. VOL.AT hat erste Baby-Fotos.

Der Name "Lil Bling Bling" sei aber übrigens nicht der wirkliche Name des kleinen Jungen, dieser werde in den nächsten Tagen über ihren YouTube-Kanal verlautbart. Gemeinsam erreichen Candy Ken und seine Frau Baby J allein über TikTok über 22 Millionen Follower. "Wir genießen jede Sekunde mit unserem kleinen Sonnenschein. Inzwischen sind wir wieder zu Hause und meine Frau erholt sich von der Geburt. Das Windelwechseln habe ich noch in Bregenz bei meiner Familie gelernt, mein Bruder Julius kam zur Welt als ich zehn Jahre alt war. Zu Weihnachten werden wir dann als Unicorn Family nach Vorarlberg kommen", erzählt der gebürtige Bregenzer gegenüber VOL.AT.