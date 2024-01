Krafttraining, Ausdauertraining und Gruppenkurse: Hier finden Sie die 10 beliebtesten Fitnessstudios in Vorarlberg.

Branner Fitness

Das Fitnessstudio Branner in Rankweil bietet auf einer Fläche von insgesamt 3.000 m² ein abwechslungsreiches Kursprogramm für EinsteigerInnen und Fortgeschrittene. Im Mittelpunkt steht bei Branner Fitness das Kraft- und Ausdauertraining, es werden unter anderem aber auch Aerobic- und Gymnastikkurse angeboten.

Wichtige Infos

Adresse: Alemannenstraße 21, 6830 Rankweil

Alemannenstraße 21, 6830 Rankweil Website: www.branner-fitness.at

www.branner-fitness.at Öffnungszeiten für Filiale in Rankweil:

Montag: 08:00 – 21:30

Dienstag: 08:00 – 21:30

Mittwoch: 08:00 – 21:30

Donnerstag: 08:00 – 21:30

Freitag: 08:00 – 21:30

Samstag: 09:00 – 20:00

Sonntag und Feiertage: 09:00 – 13:00, 17:00 – 20:00

Montag: 08:00 – 21:30 Dienstag: 08:00 – 21:30 Mittwoch: 08:00 – 21:30 Donnerstag: 08:00 – 21:30 Freitag: 08:00 – 21:30 Samstag: 09:00 – 20:00 Sonntag und Feiertage: 09:00 – 13:00, 17:00 – 20:00 Öffnungszeiten Kinderhort Rankweil: Montag bis Freitag von 08:20 bis 11:00 Uhr

©Screenshot Branner (www.branner-fitness.at)/Canva (Symbolbild)

Fitness- & Gesundheitszentrum Tschann

Das Fitness- & Gesundheitszentrum Tschann in Feldkirch bietet moderne Trainingsmethoden, individuell abgestimmte Fitnessprogramme und eine Vielzahl von Angeboten in den Bereichen Fitnesstraining, Ernährung, Gesundheit und Wellness. Das Fitness- & Gesundheitszentrum Tschann in Feldkirch ist seit 1980 eine feste Größe in der Vorarlberger Fitnesslandschaft. Neben der Filiale in Feldkirch gibt es auch einen Standort in Hohenems.

Wichtige Infos

Adresse: Steinbruchgasse 13, 6800 Feldkirch

Steinbruchgasse 13, 6800 Feldkirch Website: www.tschann.com/fitnessstudio-feldkirch-hohenems.html

www.tschann.com/fitnessstudio-feldkirch-hohenems.html Öffnungszeiten der Filiale in Feldkirch (für Mitglieder):

Montag: 06:00 - 22:00

Dienstag: 06:00 - 22:00

Mittwoch: 06:00 - 22:00

Donnerstag: 06:00 - 22:00

Freitag: 06:00 - 22:00

Samstag: 06:00 - 22:00

Sonntag: 06:00 - 22:00

Montag: 06:00 - 22:00 Dienstag: 06:00 - 22:00 Mittwoch: 06:00 - 22:00 Donnerstag: 06:00 - 22:00 Freitag: 06:00 - 22:00 Samstag: 06:00 - 22:00 Sonntag: 06:00 - 22:00 Servicezeiten für Interessenten:

Montag: 08:00 - 13:00, 16:00 - 21:30

Dienstag: 08:00 - 13:00, 16:00 - 21:30

Mittwoch: 08:00 - 13:00, 16:00 - 21:30

Donnerstag: 08:00 - 13:00, 16:00 - 21:30

Freitag: 08:00 - 13:00, 16:00 - 21:30

Samstag: geschlossen

Sonntag: geschlossen

©Screenshots Tschann (www.tschann.com/fitnessstudio-feldkirch-hohenems.html)/Canva (Symbolbild)

sport.park.lech

Der sport.park.lech bietet ein breites Angebot an Aktivitäten von Krafttraining über Tennis bis hin zu Wellness. Mit 580 Quadratmetern Fitnesscenter mit Cardio-, Kraft- und Freihantel-Bereich, 135 Quadratmetern Aerobic- bzw. Tanz-Studio und 140 Quadratmetern Saunalandschaft bietet der sport.park.lech viel Raum für Sport und Wellness.

Wichtige Infos

©Screenshots sport.park.lech (www.sport-park-lech.at)/Canva (Symbolbild)

Magic Fit

Magic Fit in Dornbirn überzeugt mit seinem umfangreichen Angebot, das von modernen Trainingsgeräten über individuelle Betreuung bis hin zu Wellnessbereich und innovativen Behandlungsmethoden reicht. Auf einer Fläche von über 4.000 Quadratmetern finden Sportbegeisterte im Magic Fit in Dornbirn alles, was sie für ein effektives Training benötigen.

Wichtige Infos

©Screenshot Magic Fit (www.magicfit-dornbirn.at)/Canva (Symbolbild)

VitalPLUS

VitalPLUS in Lauterach hat sich mit einem breiten Angebot an Kursen sowie Therapien und individueller Betreuung einen Namen gemacht. VitalPLUS bietet eine Kombination aus Fitnesstraining, Physiotherapie und Ernährungsberatung an.

Wichtige Infos

Adresse: Dammstraße 4/Achpark, 6923 Lauterach

Dammstraße 4/Achpark, 6923 Lauterach Website: vitalplus.biz

vitalplus.biz Öffnungszeiten Fitness- und Gesundheitszentrum:

Montag: 07:00 – 22:00

Dienstag: 07:00 – 22:00

Mittwoch: 07:00 – 22:00

Donnerstag: 07:00 – 22:00

Freitag: 07:00 – 22:00

Samstag: 08:00 – 19:00

Sonntag: 08:00 – 19:00

Feiertag: 09:00 – 14:00

Montag: 07:00 – 22:00 Dienstag: 07:00 – 22:00 Mittwoch: 07:00 – 22:00 Donnerstag: 07:00 – 22:00 Freitag: 07:00 – 22:00 Samstag: 08:00 – 19:00 Sonntag: 08:00 – 19:00 Feiertag: 09:00 – 14:00 Physiotherapie-Praxis: von Montag bis Freitag von 07:30 bis 19:30 Uhr

©Screenshots VitalPLUS (vitalplus.biz)/Canva (Symbolbild)

Fitpark

Der Fitpark in Nenzing punktet einer Mischung aus modernen und klassischen Geräten sowie einem engagierten Team. Das Fitpark Studio in Nenzing wurde bereits 2010 eröffnet. Mittlerweile gibt es auch Filialen in Ludesch und Feldkirch. Für alle, die gerne an der frischen Luft trainieren, gibt es sogar einen Outdoorpark in Nenzing.

Wichtige Infos

©Screenshot Fitpark (www.fitpark.at/home.html)/Canva (Symbolbilder)

Aktiv Fitness

Aktiv Fitness in Götzis bietet eine breite Palette an Trainingsgeräten, einen speziellen Bereich für Kampfsport und Training rund um die Uhr. Aktiv Fitness wurde es im Jahr 2017 gegründet und bietet alles rund um Kraftsport und Bodybuilding. Dank Chip-Zugang können alle Mitglieder trainieren, wann immer es ihnen passt.

Wichtige Infos

Adresse: Sennemahd 6, 6840 Götzis

Sennemahd 6, 6840 Götzis Website: aktivfitness.at

aktivfitness.at Öffnungszeiten: 24h für Mitglieder geöffnet

24h für Mitglieder geöffnet Bürozeiten: von Montag bis Freitag von 12:00 bis 13:00 Uhr und von 17:00 bis 20:00 Uhr

©Screenshots Aktiv Fitness (aktivfitness.at)/Canva (Symbolbild)

Good Life Sports

Good Life Sports in Hohenems bietet ein breites Angebot an Kursen und Trainingsmöglichkeiten für ein effektives Training. Good Life Sports in Hohenems gibt es bereits seit 1999 (vorher fit & gesund). Mittlerweile gibt es auch einen Standort in Dornbirn. Das Fitnesstudio bietet moderne Geräte auf einer Fläche von über 1200 Quadratmetern. Ob Krafttraining, Ausdauer oder Powerplate, Dance Time oder TosoX - hier finden alle das Richtige.

Wichtige Infos

Adresse in Hohenems: Erlachstraße 10, 6845 Hohenems

Erlachstraße 10, 6845 Hohenems Website: www.goodlife-sports.at

www.goodlife-sports.at Öffnungszeiten: Training nach einmaliger kurzer Sicherheitseinweisung von 6:00 bis 24:00 möglich

Training nach einmaliger kurzer Sicherheitseinweisung von 6:00 bis 24:00 möglich Betreuungszeiten: von Montag bis Freitag von 9:00 bis 13:00 Uhr und von 16:00 bis 21:00 Uhr

©Screenshot Good Life Sports (www.goodlife-sports.at)/Canva (Symbolbilder)

clever fit

Das Fitnessstudio clever fit in Bregenz bietet eine Vielzahl von Trainingsmöglichkeiten und Wellnessangeboten. Clever fit in Bregenz ist Teil einer Kette mit über 500 Fitnessstudios. Egal, ob Zumba, Jumping oder Les Mills - das Kursprogramm des Studios bietet jede Menge Abwechslung.

Wichtige Infos

Adresse: Mariahilfstraße 1, 6900 Bregenz

Mariahilfstraße 1, 6900 Bregenz Website: www.clever-fit.com/de-AT/fitnessstudio/bregenz/

www.clever-fit.com/de-AT/fitnessstudio/bregenz/ Öffnungszeiten:

Montag: 06:00 - 00:00

Dienstag: 06:00 - 00:00

Mittwoch: 06:00 - 00:00

Donnerstag: 06:00 - 00:00

Freitag: 06:00 - 00:00

Samstag: 06:00 - 21:00

Sonntag: 06:00 - 21:00

Montag: 06:00 - 00:00 Dienstag: 06:00 - 00:00 Mittwoch: 06:00 - 00:00 Donnerstag: 06:00 - 00:00 Freitag: 06:00 - 00:00 Samstag: 06:00 - 21:00 Sonntag: 06:00 - 21:00 Öffnungszeiten Empfang: von Montag bis Freitag von 07:30 bis 20:30 Uhr sowie von Samstag bis Sonntag von 09:30 bis 20:30 Uhr

©Screenshots clever fit (www.clever-fit.com/de-AT/fitnessstudio/bregenz)/Canva (Symbolbilder)

FITINN

Das FITINN in Dornbirn bietet moderne Technologie und ein umfangreiches Angebot an Trainingsmöglichkeiten. FITINN in Dornbirn ist eine von insgesamt 47 FITINN-Filialen in Österreich. Aus dem Speedfit in Dornbirn wurde ein umgebautes und erweitertes FITINN Studio mit 1.925 Quadratmetern Fläche und 126 Trainingsgeräten.

Wichtige Infos

©Screenshot FITINN (fitinn.at/fitnessstudios/dornbirn/)/Canva (Symbolbilder)