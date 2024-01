Fitnessstudios in Vorarlberg: Fitness- & Gesundheitszentrum Tschann in Feldkirch

Das Fitness- & Gesundheitszentrum Tschann in Feldkirch bietet moderne Trainingsmethoden und individuell abgestimmte Fitnessprogramme.

Das Fitness- & Gesundheitszentrum Tschann in Feldkirch ist seit 1980 eine feste Größe in der Vorarlberger Fitnesslandschaft. Neben der Filiale in Feldkirch gibt es auch einen Standort in Hohenems.