Fitnessstudios in Vorarlberg: FITINN in Dornbirn

Das FITINN in Dornbirn bietet moderne Technologie und ein umfangreiches Angebot an Trainingsmöglichkeiten.

FITINN in Dornbirn ist eine von insgesamt 47 FITINN-Filialen in Österreich. Aus dem Speedfit in Dornbirn wurde ein umgebautes und erweitertes FITINN Studio mit 1.925 Quadratmetern Fläche und 126 Trainingsgeräten.