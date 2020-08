Deutsche Touristen in Bregenz: "Wir bieten ihnen ein Stück Normalität"

Aktuell sind die Campingplätze in Bregenz stark besucht. Besonders beliebt sind diese Plätze scheinbar bei deutschen Jugendlichen. Dies sorgt bei manchen für Unmut. Doch wie empfindet die Nachtgastronomie die aktuelle Situation?

Jugendliche machen Kurzurlaub in Bregenz

Dies mache wohl auch das Camping für die deutsche Jugend besonders beliebt. Die Jugendlichen aus dem Süden Deutschland würden so die Chance für einen "Kurzurlaub" nutzen und für wenige Tage die Normalität am See genießen. Da in Deutschland viele Seen privatisiert sind und gar nicht für die breite Öffentlichkeit zugänglich seien, sei das naheliegende Vorarlberg besonders beliebt. Was bei so manchem für Verärgerung sorge.