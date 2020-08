Ballermann in Bregenz: Deutsche Teens machen Party am See

Sie trinken, lärmen und verunstalten den Camping Weiss oder Wocherhafen mit Müll. Anrainer und andere Camper sind verärgert über das Verhalten der deutschen Jugendlichen.

Die deutschen Teenager haben einen neuen Lieblingsplatz zum Party machen entdeckt. Den Campingplatz in Bregenz. Neben Mallorca wird nun auch in der Vorarlberger Landeshauptstadt exzessiv Party gemacht.

Die Rede ist von Trichtersaufen, Partylärm bis tief in die Nacht, von Jugendlichen, die ihre Notdurft in der Natur verrichten, berichten die "Vorarlberger Nachrichten" in ihrer Montagsausgabe.

Beschwerden

"Immer größer werdendes Problem"

Eine Wolfurter Leserbriefschreiberin der "VN" fasst die Szenen am See so zusammen: "Auch ich beobachte seit Jahren das immer größer werdende Problem mit den deutschen Partytouristen am Wocherhafen in Neu-Amerika. Über den ganzen Tag verteilt strömen Scharen von Partygängern von einem nahen Campingplatz, bewaffnet mit großen Mengen an Bier und Bluetooth-Lautsprechern zum Wocherhafen. Dort werden dann mit viel Lärm die Trinkspiele veranstaltet.