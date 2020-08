Beach Bar-Chef Stefan Köb über das Einhalten der Corona-Regeln

Stefan Köb ist nicht nur der Betreiber der Beach Bar in Bregenz, er ist auch der stellvertretende Spartenobmann der Nachtgastronomie. Er weiß, welche Schwierigkeiten sich aktuell ergeben und dass es auch die ein oder anderen schwarzen Schafe gibt.

Scrollt man durch Social Media-Plattformen, findet man so manches Bild, welches scheinbar überfüllte Lokale oder Bars zeigt. Stefan Köb, selbst Betreiber der BeachBar in Bregenz, kennt diese Situation nur zu gut.

"Bar ist unser Nadelöhr"

Auch wenn sich seit Anfang August die Corona-Maßnahmen erneut gelockert haben, gibt es immer noch zahlreiche Herausforderungen für die Nachtgastronomen in Vorarlberg. So hat die BeachBar in Bregenz laut Köb beispielsweise kein Problem, die Maximalanzahl an Gästen einzuhalten. Ihr größtes Problem sei das Anstehen an der Bar. Hierfür und für das Kontrollieren des Mindestabstandes wurde extra Sicherheitspersonal eingestellt. So wird sichergestellt, dass alle Maßnahmen eingehalten werden.