Deshalb kann Altach-Coach Klose positionsbedingt mit Fragezeichen gut leben

Am Donnerstag war Altach-Trainer Miroslav Klose zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Am Donnerstag war Altach-Trainer Miroslav Klose zu Gast bei "Vorarlberg LIVE". ©Philipp Steurer

Am Donnerstag war Altach-Trainer Miroslav Klose zu Gast bei "Vorarlberg LIVE". ©Philipp Steurer

Nach der langen Winterpause startet Bundesligist SCR Altach am Samstag zu Hause in der Cashpoint-Arena gegen den LASK in die Frühjahrssaison.

Der Tabellendritte aus Linz wird beim Wiederanpfiff des Grunddurchgangs bestimmt ebenso gespannt sein auf die Startelf der Rheindörfler wie die Fans. Zum Transferschluss vermeldete das Team um Cheftrainer Miroslav Klose nämlich nicht nur neun Abgänge sondern auch sieben Neuzugänge.

Ob man den Tabellenkeller mit dem neuformierten Kader hinter sich lassen kann und was man sich vom Rückrundenstart des SCRA erwarten darf, beantwortete Chefcoach Klose bei seinem Besuch am Donnerstag in "Vorarlberg LIVE".



self all Open preferences.

Die Ganze Sendung

self all Open preferences.

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

self all Open preferences.