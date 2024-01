DeSantis zieht sich aus US-Präsidentschaftsrennen zurück und unterstützt Trump

Ron DeSantis, Gouverneur von Florida, gibt seine Kandidatur für die US-Präsidentschaft auf und schließt sich Donald Trump an. Nikki Haley bleibt als einzige Konkurrentin Trumps im Rennen.

Wenige Tage vor der Vorwahl in New Hampshire kündigte Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, seinen Rückzug aus dem Rennen um die republikanische Präsidentschaftskandidatur an. In einem Video auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) erklärte DeSantis, dass er nun Donald Trump unterstütze. Dieser Schritt kommt überraschend, da DeSantis als einer der stärksten Konkurrenten Trumps galt.

Der Gouverneur von Florida, Ron De Santis, spricht auf einer Pressekonferenz am 29. Juni 2021 in Surfside, Florida, in der Nähe des Katastrophengebiets. ©AP

Haley als einzige verbleibende Konkurrentin

Mit DeSantis' Rückzug verbleibt Nikki Haley, die ehemalige Gouverneurin von South Carolina und UNO-Botschafterin, als einzige Herausforderin Trumps. Trotz ihrer Bemühungen, sich von Trump abzugrenzen und ihre Chancen in New Hampshire zu verbessern, stehen ihre Aussichten gegen den ehemaligen Präsidenten schlecht. In den Umfragen liegt Trump deutlich vor Haley.

Die republikanische Präsidentschaftskandidatin und ehemalige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen Nikki Haley zeigt während einer Wahlkampfkundgebung vor den Vorwahlen eine Geste, die auf ein Zwei-Personen-Rennen hinweist, nachdem der gegnerische Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, seinen Wahlkampf ausgesetzt hatte, 21. Januar 2024. ©Reuters

Trump als Favorit

Donald Trump bleibt somit der klare Favorit für die republikanische Nominierung. Seine Position wurde durch DeSantis' Unterstützung weiter gestärkt. Trumps Erfolge in früheren Vorwahlen, wie in Iowa, wo er mit großem Vorsprung gewann, unterstreichen seine starke Stellung innerhalb der Partei.

Auswirkungen auf den Vorwahlkampf

DeSantis' Ausstieg aus dem Rennen könnte die Dynamik der republikanischen Vorwahlen verändern. Während Haley versucht, in New Hampshire Fuß zu fassen, scheint Trumps Weg zur Nominierung nun weniger hindernisreich. Die Entscheidung über die Kandidatur könnte früher als üblich fallen, da Trump bereits in den frühen Vorwahlen eine dominante Position einnimmt.

